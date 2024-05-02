東京に“大雪警報”が出された？東京は2日、気温20度を超える天候だったが、スマートフォンになぜか「大雪警報」が表示され、季節外れのトレンドワードとなった。iPhoneの天気アプリで「文京区で大雪警報」が表示され、SNS上でネタ的に盛り上がっている。 【写真】実際に「大雪警報」が表示されたiPhoneの画面 この日の東京は、雲は見られるものの、しっかり晴れている。記者のiPhoneでも、午後3時半を過ぎた時