ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）が挑戦者ルイス・ネリ（２９＝メキシコ）と行う防衛戦（５月６日、東京ドーム）が近づく中、専門家による試合予想も活況を呈している。亀田三兄弟の父で、三男・和毅（ＴＭＫ）のトレーナーを務める史郎氏（５８）がユーチューブ「亀田史郎チャンネル」で大一番の行方を占った。動画に出演したＴＭＫジムの金平桂一郎会長は「結局は尚弥が勝つと思っ