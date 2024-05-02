「最高にうれしい。こういう場が来るなんて」【実物写真】「お菓子やジュース」で2万円の罰金という佐渡ヶ嶽部屋の張り紙1月31日に開かれた愛息琴ノ若の大関昇進を祝う会見の場で、涙ぐんだのは元関脇の佐渡ヶ嶽親方（55）。だが、その裏で部屋をめぐる法廷闘争が――。佐渡ヶ嶽親方◆ ◆ ◆佐渡ヶ嶽部屋の元力士である柳原大将（だいすけ）氏（四股名は琴貫鐵）が、日本相撲協会と佐渡ヶ嶽親方を提訴したのは2023年3月のこと