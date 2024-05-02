元日本代表DFの内田篤人氏が、MCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』で、驚きのボーナスについて明かした。番組内で「変わった契約」や重要な試合での「臨時勝利給」の話題になると、内田氏はシャルケ時代のこんなエピソードを明かした。「ダービーでいったら、ドルトムントに勝ったら、会長が入ってきてひとりいくら、あげるよって。それが何十万とかじゃなくて、何百万（円）単位で。一人に。『ダンケシェーン（あり