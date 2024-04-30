タピオカやフローズンドリンクなどに欠かせないストロー。脱プラの流れに多くの企業が紙ストローを導入したが、「苦手だ」という人も。ほかの選択肢を見つけました。【写真を見る】プラでも紙でもない「第三のストロー」誕生！脱プラに新たな選択肢台湾は「マイストロー」が常識【Nスタ解説】脱プラスチックに「マイストロー」の動き井上貴博キャスター:日々、何気なく使っているものを少しずつでも減らしていくことができないか