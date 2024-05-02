県立高校に通う生徒の父親が、高校の窓ガラスを割って逮捕された。1日午後2時40分ごろ、愛知県立小牧高校の教師から「校長室で保護者が騒いでいる」、「暴れてガラスを割った」などと、110番通報があった。警察官が駆けつけると、廊下の窓ガラス1枚が割れていて、現場にいた生徒の父親（52）が、器物損壊の現行犯で逮捕された。校長らにけがはなく、父親は拳に軽いけがをしていた。調べに対し「子どものことで話し合いをしていて、