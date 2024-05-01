元WBA世界ミドル級王者の竹原慎二氏（52）が自身のYouTube「竹原チャンネル」で5月6日に迫った東京ドームの井上尚弥ルイス・ネリの世界スーパーバンタム級4団体統一戦を予想した。竹原氏は「尚弥の圧勝。5ラウンド以内のKO勝ち」と断言した。ネリは36戦35勝（27KO）1敗。唯一の黒星も減量と調整の失敗と言われている。だが、竹原氏は「万全に仕上げても各が違う」と言い切った。ただ、ネリには“神の左”の異名を持つ