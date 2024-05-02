栃木県那須町の男女焼死体事件に関し、１日に死体損壊容疑で逮捕された元俳優・若山耀人容疑者が主演した映画「ぼくが命をいただいた３日間」が２日、公開予定だった映像配信プラットフォーム「Ｈｕｌｕ」のサイトから消された。配信停止とみられる。Ｈｕｌｕでは５日から同作を配信予定と公表していたが、２日午後に公式サイトから消去され、リンク先は「お探しのページが見つかりません」との表記がなされた。若山容疑者は