景気回復の兆しはまだまだ実感できないが、インバウンドや人手不足で好景気に沸く地域は存在し、日本人が日本国内の稼げる地域に移動する「出稼ぎバブル」が起きているという。円安不況を尻目に稼ぎまくっている人々をリポート！◆知人のつてで熊本県へ出稼ぎに半導体バブルに沸く熊本県。外資系工場のお膝元である菊陽町やその近辺の街では、建設業に従事する職人の需要も高い。大阪の大工職人、清水昭男さん（仮名・39歳）