海外で記録的なオレンジの不作が続き、販売を休止するメーカーが相次いでいます。【写真を見る】オレンジジュースが“高級品”に！？販売休止相次ぐ国産みかんに注目も【ひるおび】オレンジジュース販売各社再開の見通し立たず各社でオレンジジュース販売休止の動きが広がっています。◆森永乳業「サンキスト 100％オレンジ」⇒原料がなくなり次第販売休止◆雪印メグミルク「Dole® オレンジ100％」⇒一部商品2023年4月