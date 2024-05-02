5月1日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で、「ハニートラップ、ネタばらし後に『今度はホントに…』と誘えば連続で食らわせることも可能説」が検証された。ターゲットとなったのはお見送り芸人しんいち（39）だが、仕掛け人として登場した女優・三輪晴香（28）の“女優魂”に衝撃が広がっている。ニセのロケで共演した2人はロケ終了後にLINEを交換し、4日後に食事をする流れに。プレゼントを持参して飲食店に現れたしんい