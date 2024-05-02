―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント山本早織です。婚活で重要なのは条件…のように思う方もいますがどんなにカッコ良くても、年収が高くても、学歴があっても選ばれない人は選ばれません。今回は、好条件なのに選ばれない理由についてお伝えします。◆急に結婚したくなった44歳弁護士の婚活私の元には仕事に邁進し、45歳前後で結婚を今こそしたいと相談に来る男性