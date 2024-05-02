元近鉄、中日投手の佐野慈紀氏（56）が2日、自身のブログを通じ、右腕切断の手術が終了したことを発表した。プロで41勝を挙げた右投手が、利き腕の右腕を切断。「感動を分かち合った右腕」に感謝し、今後はリハビリを行うと報告した。56歳の誕生日だった4月30日にブログを通じ、感染症により右腕を切断することになったと明かしていた佐野氏。昨年の4月に「右足中指の感染」が発覚し、「重症下肢虚血緊急の為、右足中指を切