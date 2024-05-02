登録者数116万人を誇る人気YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」。4月30日に「大変なことになりました。」と題する動画がアップされ、収録中に火災が発生するトラブルが勃発した。動画では「FC（フランチャイズ）版Tiger Funding」企画が行われ、から揚げ店の全国展開を志願する経営者が登場。審査員たちの目の前で経営者自らから揚げを調理し、審査員たちができたてを実食する場面もあった。経営者によるプレゼンが行われるなか