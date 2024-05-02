漫画家・さくらももこさんが、今年デビュー40周年を迎える。5月2日発売の少女向け漫画誌「りぼん」6月号（集英社）は、これを記念して、裏表紙にさくらももこ作品の人気キャラクターが登場する、スペシャルなW表紙企画を実施した。【画像】独特な絵のタッチ！さくらももこ展のビジュアルクリッとした目が印象的なまる子をはじめ、コジコジ、次郎、やかん君を描きおろしたのは、現在「りぼん」で“イラストれんさい”『no words