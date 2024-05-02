前田健太＆今永昇太＆山本由伸が同日に先発勝利■ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間2日・フェニックス）ドジャース・山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、6回5安打無失点、5三振を奪う内容で今季3勝目をマークした。この日、タイガース・前田健太投手、カブス・今永昇太投手も白星を挙げ、日本人による、初の3人同日先発勝利となった。しかも全員が背番号「18」という偶然も重なった