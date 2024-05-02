今年1月、リヴァプールのユルゲン・クロップ監督は、今季終了後に同クラブの監督職を退くと発表した。この時、チームを指揮していくためのエネルギーが尽きたことを理由として挙げたクロップ監督は、リヴァプール退団後に最低1年間の休養期間に入ることも明言していた。では、その1年間の休養期間が終了した後、クロップ監督はどこで何をするのか。この件については本人も現段階では何も決めていないと語っているが、これまで母国