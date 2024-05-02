保険金の不正請求問題で経営難に陥った中古車販売大手ビッグモーター（ＢＭ）は、伊藤忠商事が１日発足させた新会社として再起を目指す。不正で引責辞任した元社長ら創業家の関与を排除したが、単なる看板の掛け替えに終われば失墜した信頼を取り戻せない。長らく指摘されてきた中古車業界の不透明な取引慣行から脱却できるかが再建のカギを握る。「先頭に立って粉骨砕身、全力を尽くす」。新会社「ＷＥＣＡＲＳ（ウィーカーズ