過去にソフトバンクの始球式に登場した人気ＹｏｕＴｕｂｅｒが、プレゼントされた記念ユニフォームを捨てるドッキリ動画を公開し、プロ野球ファンから批判を浴びている。登録者数２８５万人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「チャンネルがーどまん」が２日に「川でごみ拾いしたら大事な私物が大量に捨てられてる【ドッキリ】」と題した動画を公開。メンバーのＭＹが、どっきりとしてがーどまんの私物を河原に放置していった。遊戯王