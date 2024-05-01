神奈川県の子ども専門病院で手術を受けた10代の子どもが亡くなり、病院は医療過誤の可能性もあるとして、調査をはじめると発表しました。神奈川県立こども医療センターによりますと、今年2月、通院していた10代の男の子が体の痛みを訴え、緊急入院しました。男の子は入院翌日に手術を行いましたが、手術から17日後に亡くなったということです。病院は、入院した際の病状では亡くなるとは考えられず、病院が行った医療行為や医療