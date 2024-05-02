226の国と地域から26万人以上が登録する在留・在日外国人向けライフサポートメディア「YOLO JAPAN」（運営：株式会社YOLO JAPAN／本社：大阪府大阪市）が、日本在住の外国人がよく行く回転寿司チェーン店を調査。全国に店舗を展開する「スシロー」が1位となりました。【画像】ベスト10の結果は？今回は「YOLO JAPAN」に登録する日本在住外国人を対象としたオンラインアンケート調査を実施。48か国164名から回答を得ました。ランキ