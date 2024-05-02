大リーグ公式サイト「MLB.com」は1日（日本時間2日）、月間のベストナインに相当する「今年最初のチームオブザマンス」を発表。ドジャースの大谷翔平投手（29）がDHで、カブスの今永昇太投手（30）が先発投手でそれぞれ選出された。大谷は3、4月は32試合に出場し打率・336、7本塁打、19打点をマークした。今永はデビュー戦含む5試合に登板し4勝0敗、防御率0・98の好成績を残した。チームオブザマンスは両リーグのベスト9、