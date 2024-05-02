今季からウエスタン・リーグに参戦しているくふうハヤテは２日、元ロッテの谷川唯人捕手が退団したことを発表した。球団調査により、度重なる無免許運転の事実が発覚したという。球団の対応として「本件については地元警察当局へ報告を完了しております」と、説明した。