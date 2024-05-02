「太川です。覚えてる？久しぶり」「覚えてますよ」「今日はバスじゃないからね。今日はバス旅じゃなくて」「あぁ、今日は（待ち合わせ場所まで来るのに）ちょっと歩きました」【写真】太川とは5年ぶりに再会の蛭子さん、以前より痩せたようにも見える5月1日に公式YouTubeチャンネル『ルイルイちゃんねる』を更新、【蛭子さんと５年ぶりの再会。】との動画を投稿した太川陽介（65）。漫画家でタレントの蛭子能収さん（77）との