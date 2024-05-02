元アルゼンチン代表ＦＷディエゴ・マラドーナさん（享年６０）の死因について新たな診断結果が発表された。英紙「インディペンデント」など各メディアが報じた。２０２０年に心臓発作で亡くなったマラドーナさんをめぐっては、検察当局が医療従事者８人に過失などがあったとして殺人罪で起訴し、裁判にかけられることなっている。そんな中、４月２７日に発表された検視官パブロ・フェラーリ氏の報告書によると、マラドーナさん