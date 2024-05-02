部下の胸ぐらをつかんだり蹴ったりしたとして、京都府警が、京都地方法務局で統括登記官を務める50代男性を暴行容疑で書類送検したことが、関係者への取材で判明した。雑談中に人気漫画「推しの子」のネタバレをされたことに怒り、暴行に及んだという。書類送検は4月30日付。【写真】漫画「推しの子」とは？1巻の表紙関係者によると、男性は2月1日、当時勤務していた京都地方法務局宇治支局（京都府宇治市）の事務室で雑談中、