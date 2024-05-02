円はフリーフォール状態にあるように見えるが、このまま急落し続けるのか（撮影：梅谷 秀司）「フリーフォール」「通貨危機」「経済崩壊」ーー。これらは、1ドル＝160円までの急激な円安を踏まえて投げかけられた警戒すべき言葉である。GDPの1％とも言われる為替介入が円安を食い止める以上の効果を上げられなかったことで、警戒感はさらに強まった。この原稿を書いている時点で円相場は1ドル＝157.8円だ。大きな危険は「金融クラ