2024年で8年目となるミスタードーナツと『祇園辻利』のコラボドーナツ、第2弾全2種が4月24日に発売されました！おいしい新作2種の実食レポートです。ほうじ茶のうまみがジュワ2024年のミスタードーナツと『祇園辻利』のコラボドーナツ第2弾は、ポン・デ・リングよりさらにモチモチなポン・デ・リング生の生地に、香り高い祇園辻利の宇治ほうじ茶を練り込んだものがベースとなっています。さっそく紹介します！生ポン・デ・ダブル