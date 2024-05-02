カスタムベースとしても映える、新色「デニム」登場スズキは、軽トラック新型「キャリイ」を2024年4月19日に発表しました。スズキ販売店にはどのような反響があるのでしょうか。スズキ「キャリイ」が一部改良2013年に誕生した現行モデルである11代目キャリイは、キャビンの拡大をしつつ荷台フロア長はクラストップレベルである2030mmまで確保。【画像】超かっこいい！ 「斬新軽トラ」登場！ 画像を見る！（30枚以上）こ