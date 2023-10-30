4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、何度でも買いたくなる美味しい食品や調味料をご紹介します！リピート確定のアイテムばかりですよ♪出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/coarse-grainy-salt-wooden-cup-spoon-2375731355【ダイソー】おすすめの食品＆調味料➀エスビー食品 袋入りマジックソルト オリジナルDAISO(ダイソー)の「エスビー食品 袋入りマジ