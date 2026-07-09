今回は、偉そうなモラハラ夫との離婚が決まり、心底ほっとしたエピソードを紹介します。一刻も早く離婚したい…「夫の不倫が発覚し、離婚することになりました。夫は不倫だけではなく、日頃から男尊女卑な態度が目立っていたので、正直別れることに未練はありませんでした。そして夫と一緒に義実家へ離婚の報告に行きましたが、食事のとき、重たい料理や飲み物を一人で運んでいたところ、夫がいたので『手伝って』とお願いしたんで