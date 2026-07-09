コンビニで「服」や「靴下」を買うのが当たり前になってきているなか、きょう「次のコンビニ」とうたう新しい店舗が公開されました。ショーウインドウに並べられた洋服にスタイリッシュな看板。記者「入って一番最初に目につくのがキャラクターのクッション。そしてこちら側にはオリジナルのアパレルグッズがずらりと並んでいます」ファミリーマートが明日オープンする新店舗。コンセプトは“次のコンビニ”。宇宙船のような店内に