1958年（昭和33年）、東京都江戸川区で起きた「小松川女子高生殺人事件」――事件の発端は、新聞社社会部に入った1本の電話だった。「特ダネを提供するよ。俺が家出した女を殺したんだ」写真はイメージ©getty若い声の男はそう告げ、遺体の場所を具体的に示した。翌日、都立小松川高校の屋上の穴から、腐乱が始まった16歳の女子高生の遺体が、まるでゴミのように打ち捨てられていた。「これで2度目の完全犯罪さ」犯人