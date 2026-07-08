鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、家族旅行で訪れていた熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）ちゃん（5）が行方不明になってから約2週間が経過した。【写真を見る】現場となった温泉施設、湯船とほぼ同じ高さで設置されている窓、窓から下はおよそ2mの崖になっていた天降川周辺での懸命な捜索が続く中、地元では手掛かりの少なさから捜索の限界を感じる声も聞かれ始めていることは前編で報じた通りだ。しかし