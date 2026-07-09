発売前から注目を集めているものは発売日当日に売り切れとなり、フリマアプリでの転売されるのが、慣例化している、“めじるし”シリーズ。このビッグウェーブの火付け役となったのは、株式会社バンダイが発売し、商標登録も行っている『めじるしアクセサリー』だ。【写真】めじるしブームの影響か？唐突に爆売れしたダイソー商品めじるしブームに新たな風「バンダイは今年に入ってからすでに100種類以上の『めじるしアクセサリ