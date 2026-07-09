盲目の芸人・濱田祐太郎が９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サッカーの三笘薫に関するニュースで、不可解な経験をしたことを明かした。サッカーのイングランド・１部ブライトンに所属する三笘薫が８日、都内で運転中に自転車と接触する事故を起こしたことがニュースになった。濱田は「俺は目が見えないのでスマホの音声読み上げ機能を使ってニュースとかをチェックしてる」と、ニュースなどの情報収集の手法を明かした。