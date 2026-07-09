テレビは面白くなくなった」――。そんな声が聞かれるなか、タレント・中山秀征の発言が波紋を広げている。「7月6日放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）で、中山さんはテレビ業界への持論を展開しました。『最近、テレビが面白くなくなったとか、テレビがつまらない、オワコンだという声を聞くじゃない？ 俺はそう思ってない。まだ可能性はある』と切り出すと、『昔はテレビに出てる人は芸は一流、歌手だったら