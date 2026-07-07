週に一度打つだけで、食欲が消え、みるみる痩せる――。そんな“夢の薬”として広がったマンジャロだが、その裏で大きな代償を払う女性たちが増えている。薄毛、性欲の消失、失神、栄養失調……。美容目的で安易に使い始めた先に待っていたのは、理想の体ではなく、心身の不調だった。SNSや自由診療を通じて“痩せ薬”が身近になった今、見過ごせない依存と副作用の実態を追った。◆大きな代償を払う女性が増えている今や美容目的