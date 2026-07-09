人気シェフ・鳥羽周作氏（48）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、マクドナルドのフィレオフィッシュをさらにおいしくする“秒レシピ”を公開した。スタッフから「これをおいしくしてください!」とフィレオフィッシュを渡されると、鳥羽氏は「秒です。これでしょう!」と同店で購入できるマスタードソースを紹介。「ここにたっぷりいっちゃいます!」と白身魚の上にソースをかけると、試食したスタッフは「うますぎ