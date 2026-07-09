「高野いないと生きてけない」「オレも愛里なしじゃ生けてけない」--。一見、他愛もない会話に思えるが、その二人は大金で結ばれた“歪な関係”だった。昨年3月、東京・高田馬場の路上で動画配信中だった佐藤愛里さん（当時22歳）を刺殺したとして殺人などの罪に問われた高野健一被告（44）の裁判員裁判が、東京地裁（井戸俊一裁判長）で開かれている。◆民事裁判の訴訟記録に残されていた“LINEのやりとり”この刑事裁判で、