コメダ、ココイチや世界の山ちゃんなどに続いて、あの“名古屋メシ”が、首都圏に打って出る。東海地方を中心にラーメン店を展開するスガキヤの公式発表に、歓迎の声が相次いでいる。【写真】「ラーメン店」だけどスイーツも名物…スガキヤの人気メニューをじっくり見るスガキヤ公式Xよりスガキヤは、戦後の創業から一貫して東海地方を中心に出店してきた。「名古屋のソウルフード」とも呼ばれる存在であり、「あの味でないと