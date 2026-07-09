クレジットカードの決済代行を手掛けていて破産した「全東信」が、20年前から粉飾決算をしていた可能性があることがわかりました。東京商工リサーチによりますと、6日に破産申請した「全東信」は預金残高の水増しや架空債権などで決算を粉飾していた可能性があるということです。また、加盟店への立て替え精算金で未払いが約217億円あり、昨年度の決算では、約605億円の債務超過だった可能性もあるとしています。また、群馬県の「