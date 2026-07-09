令和のコメ騒動から一転、今「コメ余り」が起きています。下がり続けるコメの価格に、生産や流通の現場は危機感を募らせています。 ■今年は生育順調も…心配は「コメ余り」 愛知県弥富市で米作りを行う鍋八農産では、8月から早場米の稲刈りが始まります。 鍋八農産の八木輝治社長：「(生育状況は)今のところ問題ない。今年台風の発生が多いので、台風が当たらなければいいな」今年は順調に稲が生育してい