岩手県雫石町の民家にクマが出没し、住人が寝ている部屋に侵入しました。9日午前1時ごろ、岩手県雫石町の民家の前にあらわれた1頭のクマ。成獣とみられています。中に入ろうとしているのか、引き戸に手をかけ続けるクマ。大声をあげてライトを点滅させると立ち去りました。松原さんの息子・勇太さん「場慣れしているというか、ドアの開け方がすごく手慣れていると思った。すごく賢いクマ」クマが出没したのは松原博道さんの住宅で