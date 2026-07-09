福岡県立高で2022年、体育の授業中にけがをしたのは学校側が事故防止措置を怠ったためだとして、元生徒の男性と両親が県に損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は9日、計約1億5700万円の支払いを命じた。