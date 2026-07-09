今年6月の西ヨーロッパの気温が観測史上最高を記録したことが分かりました。EU＝ヨーロッパ連合の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」は9日、今年6月の西ヨーロッパの平均気温が20・74度で、6月として観測史上最高だったと発表しました。世界全体としての6月の平均気温は16・54度で、史上2番目の暑さでした。今年6月後半は、ヨーロッパ各地が前例のない熱波に見舞われ、フランス、スペイン、ドイツなどで最高気温の記録