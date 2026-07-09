茨城県古河市の自称アルバイト・桜井政恵容疑者（49）が6月29日、同居する40代の女性の唇を縫いつけた傷害事件。茨城県警は他の同居人や、共犯者の存在も視野に慎重に捜査を進めている。【写真を見る】障子には大きな「破れ」が…桜井政恵容疑者と被害女性らが暮らしていたとされる自宅の様子ほか「被害者は犯行から約24時間後、容疑者が外出した隙を見て、近くの商店に助けを求めた。被害者は調べに『（桜井容疑者が）怖くて