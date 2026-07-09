アメリカ中央軍は8日、イランに追加の攻撃を開始したと発表しました。一方、イラン側も中東のアメリカ軍基地に大規模な攻撃をすると警告しています。ロイター通信によりますと、イランメディアは9日、中東地域のアメリカ軍基地に大規模な攻撃を開始すると警告しました。またアメリカ軍がイラン南部のブシェール原子力発電所を攻撃したとした上で、何の被害も出なかったと報じているということです。