「白昼の小学校での大規模火災」という未曽有の事態に襲われた東京・北区の滝野川第三小学校。7月6日、児童が周辺の小中学校に分かれて授業を受ける「分散登校」が始まった。火元となった音楽準備室やその隣の音楽室は窓を覆うように黒い幕が掛けられ、2週間が経過しても、学校を取り巻く空気は重い。【写真】校舎から黒煙が…緊迫感が漂う火災時の現場付近の様子。他、火災後の学校の様子なども消防車75台が出動し、鎮火まで3時
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