滋賀県湖南市の野洲川で9日午後、遊泳中の男子高校生2人が流されました。 【写真を見る】【画像あり】「1人が溺れ、助けに入ったもう1人も溺れた」川で遊泳中の男子高校生2人が流され行方不明滋賀・湖南市の野洲川 警察によりますと9日午後3時45分ごろ、湖南市夏見の野洲川で「5人で川で遊んでいたところ、1人が溺れ、助けに入ったもう1人も溺れた」と消防に通報がありました。 男子高校生が5人で川で泳いで遊んでいたところ